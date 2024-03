Corso gratuito sul cyberbullismo in programma al teatro Rossini di Civitanova mercoledì. Dalle 18 alle 20.30 l’avvocato Stefania Crema, criminologa, mediatrice familiare ed esperta in prevenzione di bullismo e cyberbullismo parlerà del fenomeno, degli indicatori di rischio e segnali di riconoscimento oltre ad eventuali strategie d’intervento. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale è organizzata e promossa dalle agenzie Tempocasa di Civitanova, la filiale industriale ed il financial point Più mutui casa di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con l’ente di formazione Beautifulminds.

«Le nuove generazioni sono il futuro – spiegano gli organizzatori – proteggiamo il loro valore. A partire da questo corso che mira a mettere in atto un’azione preventiva volta fornire gli strumenti a chi vive o lavora con i ragazzi, con il fine di guidarli nell’educazione al rispetto di sé e degli altri, all’importanza dell’empatia e a sviluppare una capacità critica in grado di contrastare l’omertà che troppo spesso si viene a creare nelle situazione di esposizione ai social, game e cyberbullismo». Al corso porteranno i loro saluti il sindaco Fabrizio Ciarapica ed il presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti. «Auspichiamo un’ampia partecipazione, soprattutto di genitori – hanno detto sindaco e presidente – È necessario parlare con loro e soprattutto metterli nelle condizioni di riconoscere questi fenomeni. Ringrazio gli organizzatori di questo corso che abbiamo voluto sostenere perché non solo ci invita a riflettere, ma mira a sensibilizzare tutti su questo tema molto delicato. Per combattere bullismo e cyberbullismo – concludono – è necessario comprenderli». L’ingresso è gratuito.