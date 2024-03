Vascelli maledetti che sono premonizione di morte per chi li incontra, il faro di Cristo Re che si avvista già dall’autostrada e che accoglie, come una madre, chi ritorna da un viaggio e poi una corona d’alloro gettata nel mare, a ricordo delle vittime inghiottite dall’acqua. Sono alcune delle immagini dei “Racconti del porto di Civitanova”, nuovo libro del civitanovese Ubaldo Sagripanti che sarà presentato domenica alle 17.30 al Club Vela. Il libro, edito da Nisroch, racconta della passione dell’autore per il mare e al contempo è una raccolta di storie di mare e del porto. Sagripanti, psichiatra di professione, ha la passione per la vela e la scrittura. Ha partecipato a concorsi letterari, pubblicato romanzi e racconti in diverse antologie e ha scritto opere teatrali e sceneggiature per produzioni video e docufilm. Alla presentazione sarà presente anche Pierluigi Cipolla presidente de Il Madiere e lo storico di storia locale Alvise Manni.