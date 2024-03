Tamponamento a catena a Civitanova Alta all’altezza dell’incrocio con la “Celeste”. E’ successo questa mattina attorno alle 8,30 quando una vettura ha tamponato altre due auto che stavano ferme per la presenza di un bus lungo la strada.

Le tre auto viaggiavano tutte da Civitanova porto verso Civitanova Alta. A tamponare una Golf condotta da un uomo che non si è accorto che le altre due auto davanti a lui, in prossimità della curva, una Ford Puma e una Audi A1 stavano rallentando fino a fermarsi per la presenza di un bus. Tre le vetture coinvolte e due le persone ferite in modo lieve per il colpo di frusta provocato dall’urto. In ospedale sono finite le conducenti della Puma e dell’Audi due donne che hanno riportato solo lievi traumi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi. Parecchi disagi alla circolazione questa mattina dove per circa due ore si è viaggiato a senso unico alternato per consentire le operazioni di rilievo dell’incidente.

(l. b.)