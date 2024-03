Un patto per far crescere il turismo. Questo l’obiettivo dell’accordo sottoscritto tra il sindaco Fabrizio Ciarapica, con deleghe al turismo e alla cultura, e la Dmo Civitanova, l’associazione che unisce operatori turistici, balneari e associazioni. Al centro, un programma che l’associazione turistica dovrà elaborare, entro 30 giorni dalla firma, e sottoporre all’amministrazione e quindi all’approvazione della giunta.

«Sinergie per crescere – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – e per gestire in modo coordinato le funzioni di accoglienza, informazione e promozione turistica. In vista della stagione estiva agiremo in modo strategico su tanti canali diversi, a partire dal web e dai social e lo faremo coinvolgendo competenze e professionalità anche locali».

L’accordo prevede la collaborazione dell’associazione turistica con l’amministrazione comunale, l’azienda Teatri di Civitanova, le Pro loco e le associazioni locali per la tutela e la promozione del territorio e delle sue peculiarità turistico-culturali, degli eventi, anche via web e sui canali social e rappresenterà il comune nella partecipazione a fiere locali, nazionali ed internazionali, si occuperà di implementare i dati nel sito comunale nel rispetto delle linee guida previste per gli enti pubblici e sarà al fianco dell’amministrazione nei progetti a carattere multimediale e nelle azioni di valorizzazione turistica della rete territoriale.

«Insieme pianificheremo iniziative congiunte di sviluppo e promozione dell’offerta turistica – continua il sindaco – mettendo a sistema azioni che possano incrementare le capacità attrattive di Civitanova. Un sostegno concreto, quindi, sulla base di una programmazione, alle imprese turistiche e di tutta la filiera. Nostro obiettivo – conclude – non è solo aumentare la presenza di visitatori nella nostra città, ma soprattutto destagionalizzare i flussi turistici, cioè richiamare turisti anche nei periodi dell’anno meno frequentati in modo che la nostra città possa essere attrattiva in tutte le stagioni dell’anno. Con la Dmo lavoreremo anche in questa direzione».