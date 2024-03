Tamponamento lungo la superstrada poco prima dello svincolo per la zona industriale di Civitanova. E’ successo intorno alle 18 ed è avvenuto nel punto in cui c’è il restringimento di carreggiata per via dei lavori. Non ci sono stati feriti. L’incidente è avvenuto nel tratto in direzione mare. Lo scontro ha provocato disagi agli automobilisti anche perché le 18 sono un orario in cui c’è molto traffico.

Sempre nella zona in cui sono in corso i lavori, nella notte si è verificato un altro incidente che è avvenuto poco prima della mezzanotte. In quel caso è successo in direzione monti e un giovane di 25 anni, ravennate, è stato portato all’ospedale di Torrette con l’ambulanza.

Il ferito è in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto: una Toyota Yaris con al volante un giovane di 25 anni, e una Skoda Karoq, guidata da un 56enne di Milano. Le due vetture si sono scontrate frontalmente nel tratto dello scambio di corsia (quella aperta è in direzione monti). Le due vetture si sono scontrate violentemente. Il 25enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in condizioni gravi. Il 56enne è stato portato all’ospedale di Civitanova. Sul posto per occuparsi dei rilievi è intervenuta la polizia stradale di Civitanova. Per via di questo incidente si sono verificati forti disagi al traffico con il tratto che è rimasto chiuso per un paio d’ore per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi. Dei rilievi dell’incidente se n’è occupata la Polizia stradale di Civitanova.

(redazione CM)