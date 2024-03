Quindici operatori della Polizia locale di Civitanova hanno conseguito l’attestato di frequenza al corso di formazione, autorizzato e finanziato dall’Amministrazione comunale, per la prevenzione dei conflitti e la gestione in sicurezza delle situazioni critiche. Le lezioni, tenute dagli istruttori della società Mastery International Academy for Security and Defence srls con sede a Tolentino, si sono svolte nel mese di gennaio nella palestra del quartiere Risorgimento. I docenti del corso sono professionisti con esperienza pluridecennale in ambito italiano ed internazionale.

Ieri pomeriggio, nella sala consiliare, ha avuto luogo la cerimonia di consegna degli attestati alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’assessore alla Sicurezza Giuseppe Cognigni e del comandante della Polizia locale, commissario coordinatore Daniela Cammertoni. Gli amministratori, congratulandosi con il personale per la certificazione ottenuta con profitto, hanno evidenziato «l’importanza della formazione per migliorare la qualità dei servizi che la Polizia Locale è chiamata a volgere, soprattutto nelle materie della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

«È essenziale che i nostri agenti acquisiscano tutte le tecniche necessarie ad una consona gestione delle situazioni critiche in ambito operativo – ha detto il sindaco Ciarapica – Investire sulla sicurezza è anche questo, fornire al personale l’opportunità di aggiornarsi seguendo lezioni di docenti qualificati». Il programma proposto ha offerto ventidue ore di formazione e addestramento e trattato argomenti quali l’analisi dello scenario e valutazione della minaccia, principi e tecniche della comunicazione verbale, paraverbale e non verbale, principi e tecniche basilari di negoziazione e persuasione, modalità di gestione in sicurezza del proprio corpo, gestione dello spazio e dell’ambiente in situazioni particolari, gestione di personale in condizioni di alterazione psico – fisica, gestione di situazioni critiche con aggressore armato, operazioni di immobilizzazione e ammanettamento, trasporto a piedi e in auto di persone in stato di fermo e arresto, salita e discesa in sicurezza da veicoli di servizio, gestione in sicurezza dell’equipaggiamento in dotazione e simulazione di scenari operativi.