Pesce di dubbia provenienza: maxi sequestro a Civitanova. Continuano i controlli della Guardia costiera in tutta la regione, finalizzati alla tutela della risorsa ittica ed al contrasto della pesca illegale. Nei giorni passati, i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova, con i colleghi del Centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Ancona hanno effettuato diversi controlli in provincia e in particolare a Civitanova. Qui sono stati ispezionati alcuni esercizi commerciali di origine etnica: trovati 200 chili di pesce, destinati vendita, privi della documentazione che ne attestante la provenienza. Il pesce è stato sequestrato e per i titolari degli esercizi commerciali sono scattate sanzioni per un totale di 3mila euro.