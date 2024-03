Continuano lunedì prossimo alle 21,15 con Hans-Georg Gadamer i Caffè filosofici del Nice bar, incontri che vogliono portare la filosofia nei luoghi dove le persone vivono tutti i giorni.

L’incontro, guidato da Francesco Giacchetta, dirigente scolastico dell’Iis Da Vinci di Civitanova, coadiuvato da Andrea Ferroni, avrà luogo nella biblioteca della Filarmonica di Macerata. Si parlerà dunque di Gadamer, filosofo tedesco allievo di Heidegger e maggior esponente della corrente dell’ermeneutica. Oltre a scoprire cos’è l’ermeneutica e in che modo possiamo venire a patti con i nostri pregiudizi con cui interpretiamo il mondo, ci sarà anche modo di intervenire con pareri personali o domande. L’ingresso è libero.

Sono già in programma altri due appuntamenti: il 22 aprile Paolo Giordani, docente dell’Università di Macerata, parlerà di fisica e filosofia di Heisenberg, mentre il 20 maggio Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di studi umanistici di Unimc, dialogherà su “La via della non violenza: obbedire solo alla felicità”.