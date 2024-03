Sabato 16 marzo alle 18, alla palazzina Liberty del lido Cluana, il professor Umberto Piersanti, direttore della scuola di cultura e scrittura poetica Sibilla Aleramo patrocinata dal comune parlerà di poesia con Laura Corraducci, ospite di marzo nell’ambito della rassegna che si è aperta il 21 gennaio.

Poetessa di Pesaro, direttrice artistica della rassegna di poesia “Vaghe stelle dell’orsa”, Laura Corraducci parlerà in particolare della raccolta “Il passo dell’obbedienza” (Ed. Moretti e Vitali) dialogando con Piersanti. L’incontro è aperto a tutti. Nella seconda parte, gli iscritti alla scuola leggeranno i loro testi in versi e in prosa, alcuni inediti e alcuni già pubblicati nel corso di questi dieci anni di scuola Sibilla Aleramo.

Sono previsti collegamenti online per gli iscritti che da altre regioni del nord e del sud seguono i corsi da remoto già dagli anni della pandemia. Per informazioni e iscrizioni: tel. 3202530653 oppure lascuoladipoesia@libero.it .