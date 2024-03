Passeggiata per scoprire le rocche dei Da Varano. L’appuntamento è per il 17 marzo a Pieve Torina. L’iniziativa è del Comune. L’itinerario comprende il castello di Capriglia e le strutture fortificate del sistema difensivo ai tempi dei Varano, a Pieve Torina. «Prosegue l’operazione posta in essere dall’amministrazione comunale alla scoperta di luoghi incantati che, oltre alla bellezza della natura, sanno donare preziose perle del passato» dice il sindaco, Alessandro Gentilucci, per presentare il secondo appuntamento di questi percorsi di immersione nei paesaggi e nelle tradizioni pievetorinesi. A chi partecipa viene offerta una esperienza «a 360 gradi, con anche la possibilità di una degustazione di prodotti tipici di aziende del territorio. Una formula che sta riscontrando una grande partecipazione di pubblico a conferma che, quando si propone una buona idea, poi le persone rispondono». Una passeggiata facile e narrata, con il supporto determinante di due guide che condurranno il gruppo, questa è la modalità proposta, ormai più che rodata. «Continuiamo a investire sulla promozione turistica – prosegue il sindaco -, consapevoli che da essa può arrivare la spinta determinante per la rinascita di questi luoghi. Ne sono eccezionale testimonianza il sentiero delle acque e il percorso kneipp che hanno saputo attrarre migliaia di visitatori, ma tanto ancora ha da offrire il nostro territorio in termini di bellezza, biodiversità, cultura, gastronomia». La partecipazione alla passeggiata è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: girastorieraccontiincammino@gmail.com .