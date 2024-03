Ha colpito con un pugno in faccia un 95enne anconetano per poi rubargli una banconota da 20 euro che l’anziano teneva in mano e darsi alla fuga. La violenta rapina è avvenuta in via Lauro Rossi, al Piano. Il rapinatore, un 27enne nigeriano, ha iniziato a correre in direzione di via Martiri della Resistenza ma nel frattempo, quella scena, era stata notata da una coppia che subito ha chiamato il 112. Sul posto sono tempestivamente intervenute tre volanti della polizia. Mentre alcuni agenti ricostruivano quanto accaduto ascoltando sia i due testimoni che la vittima, le altre pattuglie si sono messe immediatamente alla ricerca dell’africano che è stato individuato mentre correva lungo via Martiri della Resistenza dopo aver preso il cavalcavia della Ricostruzione. I poliziotti sono quindi scesi, riuscendo a bloccarlo e ad ammanettarlo. Successivamente è stato accompagnato in questura dove si è proceduto alla sua identificazione. Accusato del reato di rapina aggravata, dopo gli atti di rito è stato accompagnato nel carcere di Montacuto in attesa del processo per direttissima. Fortunatamente, l’anziano è stato anche subito soccorso dalla coppia che aveva lanciato l’allarme e sul luogo è intervenuta anche un’ambulanza del 118. Il 95enne è stato quindi accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto a tutti i controlli medici necessari. Ascoltato dalle forze dell’ordine, l’anziano ha riconosciuto poi l’arrestato e ha anche sporto denuncia nei suoi confronti.

(al. big.)