Ha aperto ufficialmente oggi le sue porte a Corridonia, in viale Pausula 38, la nuovissima Poliestetica Luxi. La titolare, Laura Carducci, si è qualificata come estetista nel 2009 e grazie alla costanza e all’amore per il suo lavoro, negli anni è riuscita a formarsi professionalmente, maturando una grande esperienza nel mondo dell’estetica avanzata. «Poliestetica Luxi nasce da un sogno – dice Laura – quello di creare un luogo in cui professionalità e passione per l’estetica e la cura del benessere fisico si potessero incontrare. Qui ognuno potrà prendersi cura di ogni aspetto di sé, ecco perché ho deciso di chiamarla Poliestetica».

La struttura offre quindi servizi nel settore dell’estetica a 360 gradi, dalla dermopigmentazione all’estetica classica, dall’olistica al nutrizionismo, dal personal trainer ai macchinari di ultima generazione fino alla ricostruzione unghie. Un ambiente spazioso e confortevole, a due passi dall’uscita della superstrada di Corridonia, con sette cabine, una comoda sala d’aspetto e un parcheggio. Oltre alla titolare, nella Poliestetica Luxi sono presenti altre figure professionali, tutte con grandissima esperienza: «Per rendere il centro più completo possibile – prosegue Carducci – ho deciso di portare con me in questo bellissimo percorso cinque compagni di viaggio, che stimo come professionisti e come persone. Insieme formiamo una bella squadra, anzi una bella famiglia».

«Ogni nuova apertura di attività – ha dichiarato la sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli – specialmente quelle gestite da più giovani è un segno positivo per tutta la comunità. Dobbiamo imparare che la fortuna degli altri è anche la nostra fortuna. Questi giovani che si impegnano, si formano e riescono a realizzarsi professionalmente e investano così tanto nel loro futuro rappresentano una speranza per tutti. Un grande auguri alla Poliestetica Luxi e a tutto il suo staff».

Ci si può rivolgere alla Poliestetica Luxi per: dermopigmentazione (sopracciglia, occhi, labbra), laminazione (ciglia, sopracciglia), henné, microneedling (bbglow, kissumlips), make-up sposa, rimozione trucco semipermanente, riflessologia olistica, consulenza di metamedicina (psicosomatica), consulenza della medicina della nuova era, lavaggio bioenergetico light, ginnastica posturale, test muscolare kinesiologico, epilazione, manicure e pedicure, smalto semipermanente, trattamenti viso e corpo, radiofrequenza, onde d’urto, riflessologia plantare, ricostruzione unghie, ricopertura in gel, nail art, consulenze ed educazione alimentare, analisi della composizione corporea, elaborazione di piani alimentari in condizioni fisiologiche, patologiche accertate e speciali, quali gravidanza, allattamento e menopausa, consulenze per attività motoria, elaborazione schede di allenamento personalizzate, coaching online.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il numero 0733 1551714 e per rimanere sempre informati su tutte le attività della Poliestetica potete consultare il sito internet, la pagina Facebook o il profilo Instagram.

(Articolo promoredazionale)