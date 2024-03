di Gianluca Ginella

Malore mentre sale su di un autobus, muore poco dopo in ospedale, nel corso dei soccorsi a San Claudio di Corridonia uno scuolabus con a bordo sette bambini resta bloccato in mezzo al passaggio a livello e il treno riesce a frenare in tempo. Tutto è successo intorno alle 7,30 di questa mattina. A quell’ora un 46enne nigeriano, I. S. O., ospite di un Cas che si trova lì vicino, si trovava alla fermata dell’autobus. Quando il mezzo si è fermato il 46enne ha fatto per salire. In quel momento si è sentito male ed è caduto. Sul posto è intervenuto il 118 per i soccorsi. Il traffico si è bloccato. Poi è arrivato uno scuolabus con a bordo sette bambini. Il conducente ha superato il pullman fermo e l’ambulanzea ma è poi rimasto bloccato nel passaggio a livello dove le sbarre si sono chiuse perché stava arrivando il treno. A quel punto è scattato l’allarme. I carabinieri hanno contattato la Polfer per fermare il traffico ferroviario. Nel frattempo il convoglio per cui le sbarre si erano abbassate è arrivato e il conducente ha visto lo scuolabus e ha frenato riuscendo a fermarsi a una ventina di metri. Paura ma nessuno ferito sull’autobus. Il traffico ferroviario è rimasto sospeso. Nel frattempo il 46enne, cardiopatico, è stato portato in ospedale dove però è morto a causa del malore. A San Claudio intanto il pullmino è stato spostato dai binari e dalla scuola hanno contattato i genitori dei bambini che sono andati a prendere i figli. I carabinieri della Compagnia di Macerata hanno condotto gli accertamenti sull’accaduto.

(Servizio in aggiornamento)