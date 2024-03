Istruttore di scuolaguida investito e ucciso da un’auto contromano, a distanza di otto anni arriva la sentenza: 1 anno e 8 mesi per il conducente della vettura. A perdere la vita il civitanovese Oriano Mataloni, che lavorava all’autoscuola Lanciani ed era conosciutissimo a Civitanova. Aveva 56 anni e quel giorno, il 25 agosto del 2016, si trovava alla guida di uno scooter e stava percorrendo la statale Adriatica per far rientro a casa. L’incidente era avvenuto nel sottopasso.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, il conducente di una Fiat 500 L, un 86enne, aveva preso il sottopassaggio contromano ad una velocità di 42 o 43 chilometri orari. Percorsi circa 39 metri c’era stato l’incidente con lo scooter guidato da Mataloni che stava facendo rientro a casa e percorreva correttamente in uscita il sottopasso Esso.

Dopo i soccorsi sul posto, Mataloni era stato portato in ospedale a Civitanova dove era morto per le ferite riportate nell’incidente. Oggi la sentenza del giudice Federico Simonelli. Il pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto la condanna a 2 anni per l’imputato. Il giudice ha deciso per 1 anno e 8 mesi e due anni di sospensione della patente. L’anziano è difeso dall’avvocato Valerio Hellmann Pratillo.

(Gian. Gin.)