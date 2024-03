I Rotary Club di Civitanova e Porto San Giorgio in prima linea nella prevenzione. Approfittando di un evento amatissimo come la Stracivitanova, la nota corsa podistica, i due Club lanciano un fine settimana di prevenzione cardiovascolare, con uno screening ecografico gratuito grazie al supporto di due cardiologi e della collaborazione dei professionisti rotariani, che metteranno a disposizione le proprie conoscenze per fare screening, per informare circa le patologie del cuore e per dare preziosi consigli sul tema. L’appuntamento è al Varco sul Mare di Civitanova, dove i Rotary allestiranno un camper mobile strutturato all’interno per fare le visite. Il servizio sarà attivo sabato dalle 16 alle 18, e domenica 10 marzo dalle 9.30 alle ore 11.30. Prenotazioni al numero 3351998272 (i posti sono limitati).