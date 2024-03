Li Matti de Montecò a Viva Rai2

Ennesima vetrina tv in arrivo per Li Matti de Montecò. Proprio domani infatti l’associazione presieduta da Claudio Scocco sarà a “Viva Rai2!”, il programma in onda appunto su Rai 2 condotto da Fiorello. Li Matti de Montecò si esibiranno intorno alle 7 ballando il saltarello, mostrando dunque in diretta nazionale la danza che per antonomasia richiama la tradizione maceratese. Questa volta però il gruppo non sarà da solo, anzi forte è il coinvolgimento di tutta la città di Montecosaro. In primis il Comune che si è attivato per organizzare la trasferta a Roma mettendo a disposizione un pullman da 50 posti che è stato subito riempito. Così oltre alla ventina di membri de Li Matti de Montecò sarà presente il vicesindaco Lorella Cardinali, nonché la Pro Loco e alcuni produttori locali.

Francesca Serafini darà la patente da matto a Fiorello, un “attestato” che a Montecosaro viene ottenuto, secondo usanza, a chi compie tre giri intorno alla fontana del Cassero. Inoltre verranno consegnati allo showman siciliano dei cesti con prodotti enogastronomici.