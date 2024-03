L’hotel Cosmopolitan di Civitanova si è trasformato lunedì nel cuore pulsante dell’enologia italiana, ospitando l’edizione record del Wine Tasting Marche. Superando ogni aspettativa, l’evento ha radunato oltre 500 professionisti del settore Ho.Re.Ca., offrendo loro un’esperienza immersiva tra i sapori e le innovazioni di più di 60 produttori locali e nazionali. Questa giornata, segnata da un’affluenza eccezionale, ha riconfermato l’evento come un punto di riferimento imprescindibile per il settore vinicolo. L’edizione 2024 del Wine Tasting Marche ha brillato per l’entusiasmo e la partecipazione calorosa dei visitatori, provenienti da ogni angolo della regione.

L’atmosfera vibrante dell’evento è stata alimentata dalla scoperta di nuove etichette e realtà aziendali, evidenziando un rinnovato interesse per le ultime tendenze e le innovazioni del mondo vinicolo. La selezione di vini è stata accompagnata da una curata offerta di altri prodotti territoriali e distillati, ampliando l’orizzonte gustativo dei partecipanti. Dietro il successo dell’evento c’è la visione condivisa di un gruppo di organizzatori appassionati, tra cui Francesco e Michele Valeri, Gianluigi Porfiri, Giuseppe Stacchiotti, Riccardo Fiorelli, Edoardo Marzi e Fabio Dolciotti, che hanno creduto nella forza della collaborazione oltre la competizione. La nascita di questa iniziativa, ispirata al formato del Merano Wine Festival, punta a creare un dialogo diretto e significativo tra produttori e professionisti del settore, enfatizzando l’importanza del contatto “face to face”. La scelta di riservare l’accesso esclusivamente agli operatori Ho.Re.Ca., invitati direttamente dagli organizzatori, ha garantito un’atmosfera professionale e focalizzata, distinguento l’evento dalle altre fiere enologiche aperte al grande pubblico.

Con l’edizione del 2024, il Wine Tasting Marche non solo ha confermato il suo ruolo di evento di riferimento per la regione Marche ma ha anche posto le basi per un’ulteriore crescita. Gli organizzatori guardano al futuro con ottimismo, motivati dalla positiva risposta di quest’anno e dal desiderio di superare le sfide passate, inclusi gli ostacoli posti dalla pandemia.

L’obiettivo è chiaro: rendere il Wine Tasting Marche un appuntamento imperdibile per ogni professionista del settore, capace di attrarre ancora più interesse e partecipazione nelle prossime edizioni. Il Wine Tasting Marche 2024 ha dimostrato che, attraverso la passione condivisa, l’innovazione e la collaborazione, è possibile creare eventi di successo che valorizzano il settore vinicolo e promuovono la cultura enologica italiana. Quest’anno, l’evento ha segnato un capitolo importante nella storia del Wine Tasting Marche, proiettandolo verso nuovi orizzonti di eccellenza e riconoscimento. Con entusiasmo e determinazione, gli organizzatori e i partecipanti si preparano già per le future edizioni, pronti a brindare a nuovi successi. Si ringraziano tutti i partecipanti di questa edizione, l’’Istituto Alberghiero I.I.S.S. Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio e l’AIS Marche per l’assistenza, la concessionaria Mosca Jaguar e Land Rover del Gruppo Di.Ba e l’Hotel Cosmopolitan per aver sposato l’iniziativa.

(Articolo promoredazionale)