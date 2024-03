I caffè filosofici del Nice Bar tornano alla Romana di Civitanova e il 7 marzo affronteranno un tema di scottante attualità che crea non poche preoccupazioni tra i filosofi: l’intelligenza artificiale. Cos’è esattamente chatGpt? Le macchine possono pensare? Le macchine possono riprodursi? Le macchine avranno una morale?

Sarà ospite della serata il professor Paolo Giordani che, coadiuvato da Andrea Ferroni, cercherà di far capire verso quale scenario sta andando l’umanità e del perché l’Ai sia una questione cruciale per ognuno di noi. Come sempre ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti e per le domande del pubblico, anche se sarà possibile semplicemente ascoltare. Appuntamento alle 21.15 del 7 marzo a Civitanova

Il calendario dei prossimi incontri di Civitanova è il seguente:

– 11 aprile: La scuola di Francoforte con il professor Francesco Giacchetta

– 9 maggio: Freud vs. Jung con Francesco Giacchetta e Andrea Ferroni

– 30 maggio: Wittgenstein con il professor Francesco Giacchetta

INFO: barcogitans@gmail.com Facebook: www.facebook.com/NiceBar22 Instagram: nicebar22