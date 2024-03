Arriva la maxi gru al cantiere del Palazzo Ducale di Civitanova, cambia la viabilità nella città alta. A partire da domani e fino a venerdì incluso, sarà chiuso al transito veicolare viale della Rimembranza, con divieto di sosta a partire dall’intersezione con via Corridoni e fino al passaggio pedonale di viale Rimembranza/via Roma, nonché chiusura di via Roma e vicolo del Forno.

In particolare sarà chiusa al transito via Roma dalle 7 alle 18 e comunque fino al termine delle operazioni giornaliere, con interdizione anche per i pedoni. Le operazioni dovranno essere interrotte ed il transito pedonale consentito al momento dell’entrata ed uscita alle scuole e precisamente: dalle 7,45 alle 8,15; dalle 12,45 alle 13,15; dalle ore 15,45 alle 16,15. L’accesso al centro storico avverrà unicamente dalla strada Celeste e quindi da Porta Marina. All’intersezione di via XXIV Maggio con via Corridoni/Pincio e all’intersezione della Provinciale 10 con la strada Celeste, verrà installata segnalata informativa.