Allattamento, guida per l’uso

Dopo il successo della scorsa domenica per l’incontro “Letture e laboratori”, proseguono le iniziative proposte dal centro per la famiglia gestito dal Paolo Ricci. Per il quarto anno consecutivo si propone il progetto rivolto a coppie (in attesa e non solo) dal titolo “Prepariamoci all’allattamento”. Mercoledì 6 marzo, con inizio alle ore 10, presso la sede di via Einaudi 144 a Civitanova l’ostetrica Mariagrazia Bianchimani spiegherà in che modo approcciarsi al mondo della neo genitorialità partendo dalle fasi di nutrizione del piccolo.

«Prendersi cura di una comunità necessita prevenire le difficoltà quanto prima e al meglio possibile – ha dichiarato l’assessore alla famiglia Barbara Capponi -. La volontà di sostenere i genitori nel loro complesso ruolo è per noi una priorità: accompagnarli sin dalle prime delicatissime fasi vuol dire investire sul domani, aiutando ogni membro della famiglia a mettere fondamenta salde nel costruire legami sani e affettivamente sicuri, base certa per affrontare ogni difficoltà. Continuiamo con incontri ed iniziative strutturati per le diverse fasce d’età ed esigenze, convinti che la Civitanova città con l’infanzia che vogliamo si costruisca concretamente con tanti di questi piccoli passi».

L’incontro, organizzato con una specialista del settore, sarà utile anche per consentire alle donne di superare eventuali ansie e preoccupazioni che sorgono in modo spontaneo durante la fase pre o post partum; dall’importanza dell’anatomia e della fisiologia alla comprensione di tutte le fasi di passaggio che, una volta chiarite, permetteranno ai genitori di avvicinarsi in modo naturale e senza il rischio alcuno di traumi nei confronti dei propri bambini. Sarà possibile confermare la propria presenza inviando una email a: centro.famiglia@paoloricci.org.