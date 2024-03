Sul palco del teatro Vaccaj di Tolentino più di 300 ballerini e ballerine con 51 coreografie per la 12° edizione del Città in danza. Il concorso si svolgerà domenica 10 marzo ed è organizzato dalla Uisp di Macerata patrocinato dal Comune di Tolentino, rientra in un circuito di rassegne nazionali che si svolgono durante l’anno accademico in tutta Italia. L’ideazione e il regolamento sono affidati al coordinamento Nazionale Danza Uisp che organizzerà una finale nazionale, alla quale parteciperanno le coreografie selezionate. La direzione nazionale Uisp e i coordinatori dell’area Danza Regionale Uisp inviano infatti una commissione a valutare le esibizioni e scegliere le migliori coreografie che potranno essere proposte nuovamente al concorso finale che di solito si svolge nel mese di luglio e che vede su prestigiosi palchi le migliori scuole di Italia. L’edizione della Uisp di Macerata, che quest’anno ha scelto il teatro di Tolentino, ritorna dopo alcuni anni di pausa e sarà suddivisa in due spettacoli, grazie alla numerosa partecipazione delle scuole di danza delle Marche, uno alle 15, per la categoria Bambini e Junior e uno alle 18 per la categoria Ragazzi e Adulti

Con la direzione artistica di Martina De Felice, presidente del Comitato Uisp Territoriale di Macerata e vice presidente della Uisp Marche, si esibiranno sul palco del Teatro Vaccaj più di 300 ballerini, con 51 coreografie . Le varie scuole partecipanti proporranno diversi stili di danza: classica, moderna, jazz, hip-hop, danza etniche, musical, inoltre ci sarà una suddivisione delle categorie in base alle fasce di età: bambini fino a 9 anni di età, junior 10-12 anni, ragazzi 10-15 anni e adulti dai 16 anni in su. La giuria quest’anno sarà composta da Fabrizio Federici, responsabile Danza Uisp nazionale, Arianna Silvestri ballerina freelance, Alessandra Pierini , giornalista di Cronache Maceratesi e un giudice d’eccezione, il maestro Giulio Benvenuti, che darà anche la possibilità a molti ballerini e ballerine di partecipare ad uno stage di danza moderna e musical sabato 9 marzo.

Giulio Benvenuti attore, ballerino, coreografo e cantante, comincia la sua carriera nel musical all’età di 16 anni; diplomato poi alla Golden Actors di Roma comincia a lavorare nella prosa e nel musical. Lavora sul set di diversi videoclip, pubblicità e serie tv e cura le coreografie del film “Le musk”, diretto dal premio oscar A.R. Rahaman. Approfondisce lo studio coreografico lavorando la tecnica Gaga con Ohad Naharin a Tel-Aviv e lavora con l’actor coach Bernard Hiller in tutto il mondo (Los Angeles, New York, Amburgo, Berlino, Roma) preparando fisicamente i suoi attori. Negli ultimi anni è nel cast di molti musical e spettacoli di prosa tra cui Footloose (Stage Entertainment), Grease (C. della Rancia), Robin Hood (Tunnel/Medina), Kinky Boots (Teatro Nuovo), A Chorus Line (Stage Entertainment), La Bisbetica Domata (Globe Theatre), Once (C. della Rancia), La Dodicesima Notte (Globe Theatre), La commedia degli errori (Globe Theatre), Pretty Woman(Stage Entertainment). Nel 2024 debutterà con la sua regia con lo spettacolo “Test”. Spettacolo tra l’altro presente nella rassegna teatrale del Teatro Vaccaj di Tolentino

«La Giuria – fanno sapere gli organizzatori – assegnerà il premio “Città di Tolentino” ad ogni Categoria e selezionerà le coreografie per la finale. Anche quest’anno sarà possibile assegnare ulteriori borse di studio che arricchiranno il percorso formativo dei ballerini. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Tolentino che ha accolto favorevolmente e con grande partecipazione la nostra iniziativa e la Responsabile de teatro vaccaj Ada Borgiani della Compagnia della Rancia».