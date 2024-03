Precipita dal terzo piano della terrazza dell’hotel, gravissima una donna straniera di 40 anni. E’ successo nel primo pomeriggio in un hotel di Civitanova dove risiedeva da qualche mese la donna, una persona con diverse fragilità già seguita anche dai servizi sociali. La donna è salita sulla terrazza accessibile a tutti della struttura ricettiva, è precipitata. Si tratterebbe di un gesto volontario. Un volo di diversi metri che le ha procurato fratture e lesioni gravissime. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118 che valutata la situazione ha allertato l’eliambulanza da Ancona per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. Nell’hotel sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova, ma non ci sarebbero elementi che facciano pensare a qualcosa di diverso da un gesto volontario. La prognosi è riservata.