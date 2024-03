Lite in famiglia degenera, una donna scappa e si arrampica su una gru di un cantiere in costruzione. Allarme intorno alle 21 di questa sera nella zona nord di Civitanova, a Fontespina, dietro al supermercato Sì con te. Qui sono intervenuti in forze vigili del fuoco e carabinieri allertati per la presenza di una donna che si era arrampicata su una gru di un cantiere dove sta sorgendo una nuova edificazione. All’arrivo delle forze dell’ordine e dei pompieri però della donna non c’era più traccia. I vigili del fuoco intervenuti con due mezzi e hanno anche illuminato tutta l’area per individuare la donna. Tutto nasce da una lite in famiglia che sarebbe degenerata fra i vari componenti, tutte persone adulte, e da qui la fuga. Alle 23 la donna non è stata rintracciata.

(l. b.)