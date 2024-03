La Scuola popolare di filosofia di Macerata, per il prossimo incontro sul tema “Filosofia e letteratura” in programma martedì alle 21 alla Galleria degli Antichi Forni, presenta la lezione di Stefania Monteverde, docente di Unimc e consigliera comunale. Si parlerà della vicenda narrata da Anna Maria Ortese in quello che è stato l’ultimo dei suoi romanzi, “Alonso e i visionari”, pubblicato per la prima volta dalla casa editrice Adelphi nel 1996.

La scrittrice romana, attraverso il racconto di un oscuro omicidio, vuole narrare soprattutto la pazzia che accomuna i personaggi, complici, assassini e visionari i cui destini s’incontrano nel delitto. La presenza di animali tra i protagonisti e il conseguente forte linguaggio simbolico vengono utilizzati dalla scrittrice per rendere evidente che il delitto non è solo quello fisico avvenuto in una notte in una casa, ma è quello più grave dal quale ogni altro delitto deriva, il peccato di ogni uomo, il disconoscimento dello Spirito del mondo. Monteverde mostrerà gli aspetti filosofici di questo romanzo, la contrapposizione tra bene e male, tra l’amore e il dolore.