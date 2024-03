La gioia inebriante dei Predators ha contagiato i giocatori della Lube Civitanova all’indomani della qualificazione alle semifinali di Champions League. Ieri sera è andata in scena la cena targata Lube nel Cuore a Villa Gazzani.

La serata conviviale “Sarà perché TifiAmo” ha preso spunto da un celebre brano dei Ricchi e Poveri, riadattato alla passione per le imprese dei giganti biancorossi, e ha dato il via a un evento festoso con oltre 200 presenti. Standing ovation per squadra e staff, in sala al completo (a eccezione di Luciano De Cecco, eroe del set valido per la qualificazione contro l’Halkbank, ma alle prese con i postumi di un virus intestinale). Acclamatissimo Luciano Sileoni, così come altre figure di riferimento fondamentali del mondo biancorosso, Albino Massaccesi, Simona Sileoni e Beppe Cormio (convinto dai tifosi a saltare e cantare a squarciagola), insieme a collaboratori e dirigenti. A incastrare ogni pezzo del puzzle al posto giusto è stata la presidente dei tifosi Giuliana Grifantini, motore e anima dell’iniziativa insieme al direttivo di Lube nel Cuore.

Con un format collaudato e un trascinatore come Marco Moscatelli alle redini, la cena dei supporter ha fatto il pieno di emozioni e divertimento coinvolgendo i giocatori, assegnati con sorteggio ai vari tavoli per banchettare gomito a gomito con i propri fan. I vice campioni d’Italia si sono resi anche protagonisti dei giochi a premi e due di loro hanno affrontato l’esilarante intervista doppia. A rispondere con simpatia e senza tabù alle domande personali, due cucinieri freschi di rinnovo, il centrale Barthelemy Chinenyeze e lo schiacciatore Alex Nikolov.

Incantevoli i medley musicali del maestro Valentino Alessandrini, capace di deliziare tutti con un violino ad hoc dall’arco fluorescente, quasi ipnotico. La scarica d’adrenalina innescata dal rullo dei tamburi e dai cori in sequenza ha dato la conferma che i tifosi sono più che pronti per la fase clou della stagione agonistica. Un’autentica lotta contro il tempo per i giocatori, alle prese con il coprifuoco. Dopo i giochi pirotecnici e la foto con la torta extralarge, gli atleti sono corsi a riposare in vista degli allenamenti propedeutici alla sfida di SuperLega in programma domenica (ore 18). A Verona la Lube cercherà di difendere la quarta posizione. I sostenitori di Lube nel Cuore, con il loro abbraccio e una serata travolgente, hanno dato una grande carica al gruppo.