Prevenire i conflitti e affrontare lo stress attraverso il movimento fisico. E’ la mission del corso, organizzato dagli Assessorati alle Pari opportunità dei Comune di Civitanova e Ancona, che ha ottenuto il patrocinio ed il contributo dalla commissione Pari opportunità della Regione Marche. Il corso è basato sull’innovativo metodo Mas (movimento, azione sorpresa), ideato e brevettato nel 2012 da Remo Grassetti, head master. Mental coach Solidea Vitali.

«Il metodo – si legge in una nota del Comune – che si basa su principi e non su tecniche, è fondato su naturalezza e semplicità ed è alla portata di tutti. Le conoscenze acquisite rimangono nel tempo perché di semplice ed immediata comprensione. Lo scopo è quello di imparare a prevenire i conflitti, gestire le situazioni critiche, rafforzare l’autostima e l’autocontrollo attraverso la comunicazione, la postura, la negoziazione dinamica, per gestire la paura e lo stress della vita quotidiana, attraverso il movimento fisico».

Il corso è completamente gratuito per l’utenza e si svolgerà al centro civico di Santa Maria Apparente (via Crivelli, 19) nei giorni 11, 18 e 25 marzo, dalle 18,30 alle 21,30. Iscrizioni al numero riportato in locandina 346.1680746