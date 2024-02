di Laura Boccanera

Arma in lutto per la morte di Luigi Cerio, aveva 88 anni. E’ scomparso ieri sera una delle anime dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, originario del Molise, da anni residente a Civitanova dove aveva costruito la sua famiglia.

Cerio apparteneva al Nucleo radiomobile della Compagnia carabinieri di Civitanova all’epoca in cui Sergio Piermanni era il comandante. Aveva dedicato la sua vita all’Arma e alla famiglia. È stato alfiere dell’Anc Civitanova e ha partecipato a tantissimi raduni nazionali in giro per l’Italia assieme al presidente Anc Roberto Ciccola, portando la bandiera tricolore di sezione sempre con grande orgoglio ed emozione. Sempre presente alle cerimonie ufficiali e agli incontri in sezione.

«Anc Civitanova ha perso la memoria storica di un uomo in divisa arrivato in città nel 1961 dopo il matrimonio, era un carabiniere vecchio stampo con un grande cuore e sempre riconoscente all’ istituzione in cui ha militato» lo ricorda Roberto Ciccola. Originario del Molise lascia in città la moglie Lina, i figli Maria e Gianluca e i nipoti. Il funerale si svolgerà domani alle 14,45 presso il santuario di San Marone partendo dalla casa funeraria Terra e cielo. Arma in servizio e in congedo gli renderanno l’ultimo omaggio.