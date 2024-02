di Laura Boccanera

Si nasconde nel privé del Donoma e lancia le bottiglie giù dalle scale. Erano le 4.50 di questa mattina quando il responsabile della discoteca di Civitanova ha allertato la polizia per la presenza di un uomo che a locale chiuso e in fase di pulizie si è nascosto all’interno dell’area privé che si trova sopraelevata rispetto al bar. Ad accorgersi della sua presenza sono stati gli addetti ancora presenti all’interno del locale dopo la serata del martedì dedicata al mondo latinoamericano: i dipendenti del Donoma hanno notato la presenza di una bottiglia di Martini spaccata alla fine delle scale che dall’area disco conducono al privé e si sono insospettiti fino a vedere che di sopra c’era un ragazzo che aveva trafugato dal bar altre bottiglie di liquori e alcolici e le faceva rotolare per le scale.

«L’uomo era piuttosto imbambolato, parlava a monosillabi, quando il mio preposto al locale ha iniziato ad urlare e intimargli di scendere ha buttato per le scale le bottiglie. A quel punto abbiamo allertato le forze dell’ordine che sono intervenute poco dopo – spiega il titolare Daniele Maria Angelini – non è chiaro cosa volesse fare e come sia entrato. Supponiamo che sia riuscito ad entrare a serata terminata attraverso le porte sul retro di vicolo Barboni. Abbiamo poi trovato un cellulare di sopra con una tessera sanitaria, ma non sappiamo se appartenesse a lui. Lo abbiamo lasciato in consegna alle forze dell’ordine».