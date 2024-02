Lo scorso 22 febbraio è uscito, sulla piattaforma di Raiplaysound, un podcast originale Rai Radio1 sulla partita di calcio che si svolse a Sarnano nella primavera del 1944 tra giovani renitenti alla leva e militari dell’esercito occupante tedesco (clicca qui).

Andando sui luoghi degli avvenimenti, la giornalista Silvia Ferreri ricostruisce, con l’ausilio delle voci di alcuni testimoni, un evento storico quasi unico nel suo genere; novanta minuti di calcio giocati ai piedi dell’Appennino mentre infuriava la guerra totale e il terrore nazifascista compiva stragi che segneranno per sempre la memoria dei nostri territori. Un appassionante e appassionato audio in 4 episodi narrato con pregio dalla Ferreri e dallo storico maceratese Matteo Petracci, guida storico ambientale, “Virgilio perfetto di tempi e di luoghi”.

La narrazione riporta l’ascoltatore, partendo dall’eccidio di Piobbico del 29 marzo 1944 quando caddero diversi partigiani e il giovane comandante partigiano Decio Filipponi (Medaglia d’oro al Valor Militare) venne impiccato nella piccola frazione montana di Sarnano, all’episodio che da il titolo al podcast. Sarà nelle settimane successive al 29 marzo infatti, che si giocherà l’inaspettato incontro di calcio; “la partita”. Un’avvincente racconto di drammatici periodi che stimola e valorizza la memoria collettiva, strumento indispensabile a difesa delle conquiste democratiche ed emancipatrici della lotta di Liberazione.

«Sarnano è un piccolo paese delle Marche sui monti Sibillini, un gruppo di case appena sfiorate dalla guerra – si legge nella descrizione del podcast sul sito Rai -. Ma la mattina del 29 marzo del 1944 il borgo si sveglia a colpi di mortaio. Sono arrivati i nazisti insieme alla divisione M fedele al duce, e da quel giorno comincia una convivenza basata sul terrore. Durante l’occupazione accade qualcosa che nessuno si aspetta. Il comandante tedesco viene a sapere che a Sarnano vive Mario Maurelli, che prima della guerra era un arbitro di calcio internazionale. La sua richiesta è un ordine: organizzare una partita tra tedeschi e italiani. Ma in paese ci sono solo anziani, donne e bambini. I giovani sono tutti rifugiati in montagna. Toccherà a Maurelli convincere undici ragazzi rintanati sui monti a scendere in paese per giocare quella che potrebbe essere una partita con la morte. Alla fine scenderanno e giocheranno. Per salvarsi la vita, sì, ma anche per l’onore. Un podcast originale di Rai Radio1, di Silvia Ferreri con la regia di Leonardo Patané. I nostri ringraziamenti allo storico Matteo Petracci, a Simone Valli dell’Anpi e a Umberto Nigri, autore del documentario “La leggenda di Sarnano”».