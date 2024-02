Ritirate 21 patenti nel corso di controllo della polizia stradale a Civitanova tra sabato e domenica. Si tratta di accertamenti per evitare che ci si metta alla guida dopo aver ecceduto nel bere. Questi controlli sono stati disposti dal compartimento della Polizia stradale Marche di Ancona ed è stata svolta dalla polizia stradale di Macerata a Civitanova. Sono state 21 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Trovati alla guida con un tasso di alcol eccessivo 13 uomini e otto donne. Tra gli uomini undici hanno tra i 18 e i 27 anni, due hanno oltre 28 anni. Per le donne: tre hanno una età tra i 18 e i 27 anni, le altre hanno più di 28 anni. In totale sono stati decurtati 275 punti ed elevate complessivamente 31 sanzioni al Codice della Strada.

(redazione CM)