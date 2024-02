Non solo una data simbolica quella dell’8 marzo a Pieve Torina. Il Comune ha dato il via a una serie di iniziative per celebrare a dovere la Festa della Donna.

«Iniziative che danno sostanza al nostro impegno per la parità di genere – spiega il sindaco Alessandro Gentilucci – dopo il protocollo d’intesa con la Prefettura e l’inaugurazione della “Pancona rossa”, venerdì 8 marzo daremo spazio alla fantasia e al desiderio di libertà in nome della figura femminile: aquiloni, yoga e un contest fotografico dal titolo “La donna dal mio punto di vista”.

La novità degli aquiloni coinvolgerà tanti bambini, con la possibilità di costruire e personalizzare il proprio aquilone che verrà poi fatto volare con l’aiuto di esperti aquilonisti. Il contest fotografico, aperto a tutti, vuol invece lanciare una riflessione più profonda sul significato di questa festa e più in generale della donna e si rivolge soprattutto ai giovani». Non mancherà il saluto alle donne ospiti della casa di riposo con il dono della classica mimosa e il momento finale con la premiazione del contest fotografico.

Per partecipare al contest, che si aprirà domani e si chiuderà il 6 marzo alle 23.59, è necessario inviare la fotografia al numero Whatsapp 331 8325090 indicando nome, cognome, età e luogo di residenza dell’autore/autrice.