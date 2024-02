Sono 14 gli alberi pericolanti abbattuti sul territorio di Montecassiano.

Lo comunica il Comune attraverso una nota stampa: “L’amministrazione comunale in questi anni ha prestato grande attenzione al tema della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo e di recente ha stanziato altre risorse finanziare per consentire all’Ufficio tecnico di provvedere all’abbattimento degli alberi pericolanti. Si tratta di quegli alberi che presentano gravissimi difetti morfologici e strutturali dove i rischi di caduta sono elevatissimi ed il ricorso alle tecniche conservative e preservative è da considerarsi non praticabile. Alberi che all’esterno possono dare l’illusione che siano sani ma che in realtà sono risultati malati e/o cavi al loro interno. L’intervento ha interessato 14 alberi dislocati tra il Capoluogo (n. 10 alberi), Frazione Vallecascia (n. 3 alberi), Frazione Sambucheto (n. 1 albero), valutati attraverso attenti sopralluoghi di tecnici specializzati che hanno relazionato rispetto al rischio per la sicurezza pubblica. Al contempo l’amministrazione comunale si è impegnata a ripiantumare nel più breve tempo possibile, preservando così la bellezza e l’equilibrio del nostro ambiente.”