Frate Mago a Mogliano

Venerdì primo marzo alle 21 all’ex cinema parrocchiale di Mogliano si terrà la presentazione del libro di Vincenzo Varagona “Frate Mago: annunciare il Vangelo con gioia” (edizioni Paoline) e allo spettacolo di magia del protagonista del libro. Appuntamento a ingresso gratuito.

Gianfranco Priori, noto come Frate Mago, è diventato famoso per le sue performance di magia. Oltre ad essere rettore del santuario della Madonna dell’Ambro, è stato varie volte ospite di programmi televisivi nazionali come il Maurizio Costanzo Show. Il suo obiettivo principale è comunicare il Vangelo della Gioia, una missione condivisa anche da Papa Francesco. Oltre a Frate Mago sarà presente l’autore del libro, il giornalista e scrittore Vincenzo Varagona.