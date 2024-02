Incidente lungo il tratto autostradale A14 tra Senigallia e Marotta, direzione Bologna, in zona Mamamia.E’ accaduto intorno alle 16.

Stando alle prime informazioni un’auto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, sarebbe uscita dalla carreggiata finendo nel campo che costeggia la carreggiata.

Allertato il 112, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Successivamente è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, partita da Fabriano e atterrata poco dopo nel campo.

Compito dei vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Senigallia, è stato quello di liberare il ferito dalle lamiere dell’abitacolo all’interno delle quali era rimasto incastrato.

Una volta estratto, è stato affidato alle cure dell’équipe medica dell’eliambulanza e trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso precauzionale.

L’incidente non ha avuto ripercussioni sulla viabilità.