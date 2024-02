Cambio della viabilità in via dei Velini da domani a giovedì (dalle 9 alle 18) per la pulizia di una scarpata e la potatura degli alberi. Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza. Riguarda il tratto di strada dal numero 193 al 219 di via dei Velini dove da domani (26 febbraio) dalle 9 alle 18 ci sarà il divieto di transito. Nell’intersezione con via Vittime delle Foibe, ci sarà la direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli provenienti da Villa Potenza (questo ad eccezione delle auto di residenti, mezzi di forze dell’ordine, mezzi di soccorso, veicoli diretti a tutte le attività commerciali e artigianali che si trovano nel tratto fino al civico 219).

Nell’intersezione con via Due Fonti e Fontescodella (rotatoria) ci sarà da direzione obbligatoria a destra verso Fontescodella per tutti i veicoli provenienti da piazza della Vittoria tranne per i veicoli dei residenti, delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso e di pubblica utilità e diretti alle attività commerciali e artigianali (fino al civico 193).

Prevista, in via dei Velini/via Panfilo, la direzione obbligatoria a destra, sempre eccetto veicoli dei residenti, delle forze dell’ordine, di soccorso in emergenza, di pubblica utilità e diretti alle attività commerciali e artigianali che insistono fino allo sbarramento del civico 193. In via dei Velini/piazzale Helvia Recina (tutte le uscite), sarà prevista la direzione obbligatoria a destra (sempre con l’eccezione per residenti, forze dell’ordine, mezzi di soccorso e veicoli diretti alle attività commerciali e artigianali fino al civico 193).