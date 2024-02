Incendio nel silo di un’azienda

Incendio in un silo di una ditta calzaturiera a Monte San Giusto, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e si sono occupati dello spegnimento e della messa in sicurezza. Le operazioni si sono concluse nelle prime ore del mattino. L’incendio era scoppiato ieri sera in via Madonna della Concezione. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Macerata che con il liquido schiumogeno ha spento l’incendio.