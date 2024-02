Bar Cogitans, si parla del rapporto tra la scienza e la filosofia. Il prossimo caffè filosofico, lunedì 26 febbraio alle 21,15 è dedicato ad un tema cruciale per il nostro tempo e per questo a parlarne verrà la chiarezza e la competenza del professor Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni.

Cosa ha da dirci ancora la filosofia nell’era della tecnologia? Quali sono i limiti della scienza? E cosa ha da dire la scienza alla filosofia? L’incontro sarà ospitato nella prestigiosa biblioteca della Società Filarmonico Drammatica di Macerata in via Gramsci 30. Dato che si tratta di un caffè filosofico, sarà possibile intervenire con pareri personali o domande oppure sedersi tranquillamente ad ascoltare e degustare un caffè (o altro) grazie al servizio ai tavoli del Bar Centrale. L’ingresso è libero. I prossimi incontri- 18 marzo: Gadamer con il prof. Francesco Giacchetta, 22 aprile: Heisenberg (fisica e filosofia) con il prof. Paolo Giordani e 20 maggio: La via della nonviolenza (obbedire solo alla felicità) con il prof. Roberto Mancini. Info: barcogitans@gmail.com . Facebook: www.facebook.com/NiceBar22 . Instagram: nicebar22 .