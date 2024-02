“L’Arte è donna”, questo il titolo della stagione teatrale a Montefano, presentata nel foyer del teatro la Rondinella dalla sindaca Angela Barbieri e da Marco Bragaglia, presidente dell’associazione culturale La Rondinella.

«La selezione degli spettacoli per questa stagione teatrale è il risultato di un attento processo di ricerca e valutazione – ha commentato Marco Bragaglia -. Siamo entusiasti di presentare una programmazione così diversificata, che riflette l’impegno dell’associazione nel portare al nostro pubblico esperienze culturali stimolanti e significative, un viaggio attraverso generi e tematiche differenti». La sindaca di Montefano, Angela Barbieri, ha aggiunto: «La stagione 2023/2024 del nostro splendido teatro rappresenta un importante appuntamento culturale per la nostra comunità. Ringrazio l’associazione culturale La Rondinella per il suo impegno nel promuovere l’arte e valorizzare il talento femminile attraverso queste affascinanti proposte».

Il progetto, sostenuto dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche, è incentrato sugli incontri con l’universo femminile nel mondo della performance artistica, la programmazione teatrale pone la donna come figura centrale di rinascita e filo conduttore del programma culturale.

Gli spettacoli in cartellone offriranno un’ampia gamma di esperienze tra cui opere liriche, concerti musicali e performance teatrali, tutte mirate a esplorare e celebrare il talento femminile e il suo impatto sulla società. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 25 febbraio alle 18 con “Donne all’opera tra Ottocento e Novecento”. Lo spettacolo offre un viaggio attraverso le opere di compositori celebri come Donizetti, Verdi e Puccini, eseguite magistralmente dai Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Un’occasione imperdibile per gli amanti del bel canto (biglietto unico 8 euro).

In programma sabato 2 marzo alle 21,15 “Nada duo in concerto”. Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, riprende quello che era il concerto del “Nada Trio”, un progetto nato nel 1994 con la collaborazione di Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, chitarra e contrabbasso degli Avion Travel. Dalla loro unione nasce un disco che ottiene innumerevoli apprezzamenti seguiti da molti concerti in Italia e in Europa. Il progetto venne documentato da un cd dal titolo “Nada Trio” che vince tra gli altri il Premio Tenco ed il premio Musicultura di Recanati, poi distribuito nelle edicole da Olis e successivamente nella distribuzione tradizionale da “Storie di Note”(biglietto 20 euro, ridotto 18 euro per soci rondinella e ragazzi fino a 12 anni).

La conclusione prevista per domenica 17 marzo alle 18 con “Lettera 22 – Cantieri Olivetti”, opera teatrale ispirata alla figura di Adriano Olivetti, ideata e diretta da Isabella Carloni e Andrea Fazzini che esplora il pensiero visionario di Olivetti e la sua rilevanza nel contesto contemporaneo, offrendo uno spettacolo che coniuga arte e riflessione sociale (biglietto 12 euro, ridotto 10 euro per soci rondinella e ragazzi fino a 12 anni).