Secondo appuntamento a Pollenza, in collaborazione con l’Amat, in programma sabato 25 febbraio alle 21,15 con “L’anatra all’arancia”: un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, alle rivalità e alla gelosia; in una parola: all’amore, poiché è di questo che si parla.

Una commedia effimera che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servono a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

I prossimi appuntamenti della stagione di prosa: mercoledì 6 marzo alle 21,15 è la volta di “Recital “Atti scenici in luogo pubblico”: tutto il meglio di Ale & Franz raccolto in un unico spettacolo; domenica 7 aprile alle 21,15 con lo spettacolo “Vicini di casa”: una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti.

Dopo l’esperimento riuscito dello scorso l’anno, l’Amministrazione anche quest’anno ha deciso di riservare un palchetto da 6 posti omaggio ai primi under 25 che effettueranno la prenotazione, per ogni singolo spettacolo. È possibile prenotare i singoli spettacoli della stagione teatrale 2023/2024 del teatro “Giuseppe Verdi” anche on line su www.vivaticket.it. Per info e prenotazione telefonica è necessario chiamare il botteghino del teatro al numero 0733-549936 oppure dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali al numero 349-4730823 o scrivere a: hipnoticaservice@gmail.com. Il costo dei singoli biglietti è il seguente: 1° settore 23 euro, 2° settore 19 euro.