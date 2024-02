Controlli della velocità lungo la superstrada si terranno ogni giorno nel corso del mese di marzo. La prefettura ha reso noto il calendario degli autovelox che riguarda i controlli della polizia locale e della polizia stradale. Il primo di marzo saranno, in direzione monti, a Corridonia dalle 8 alle 13 e in direzione mare, a Tolentino, sempre dalle 8 alle 13. I controlli della polizia stradale si svolgeranno soprattutto (già dal 2 marzo) al chilometro 79 per chi va in direzione monti e al chilometro 104 per chi viaggia in direzione mare. Per quanto riguarda le polizie locali i controlli saranno nei tratti che attraversano i comuni di Corridonia, Tolentino, Montecosaro, Camerino. Nelle immagini a seguire il calendario completo che si può anche trovare a questo link.