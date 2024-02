L’Uteam, Università della terza età dell’Alto Maceratese, con il patrocinio e contributo della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, organizza due incontri formativi itineranti tesi a promuovere pari opportunità tra i sessi: “Diplomatiche, organizzatrici, mecenati: storie del passato per donne protagoniste del presente. Incontri itineranti con racconti drammatizzati, musica e testimonianze per riflettere sulla parità di genere”. Gli eventi si terranno questo sabato alle 17.30 alla sala consiliare del Comune di Visso, in località Il Piano (vicino alla sede della Croce Rossa Italiana), e il successivo, il 2 marzo, a Castelraimondo alle 17.30 nella sala Uteam in via Settempedana 28.

«Una delle finalità del progetto è rendere informate le comunità locali su alcune vite di donne del territorio che hanno concorso alla storia locale e nazionale ma che sono state ignorate o non a sufficienza testimoniate, come le donne al Governo nella Marca Camerte tra XIV e XVI secolo – fanno sapere gli organizzatori – partendo dal racconto e dalla lettura recitata di testi, si metteranno in evidenza le capacità del mondo femminile, si andrà anche a ricordare ciò che è stato ottenuto nel recente passato in termini di diritti e la strada ancora lunga da fare per realizzare la parità di genere e un vero empowerment femminile nei diversi campi: dalla politica, al mondo del lavoro. La parte musicale scandirà ogni evento a cui parteciperanno anche alcune associazioni locali che stanno facendo azioni concrete a favore dell’universo femminile nel campo sociale e culturale».

Gli eventi, patrocinati dai comuni ospitanti, sono ad ingresso gratuito. Per informazioni si può telefonare al numero 0733 634235, oppure scrivere a uteam3mc@gmail.com. Su Facebook: Università della Terza Età dell’Alto Maceratese.