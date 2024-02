Acquistati tre nuovi furgoncini per potenziare e ammodernare il parco mezzi del Comune di Macerata. Si tratta di tre nuovi Porter Piaggio, con motore Long Range, che andranno in dotazione al personale dei Servizi tecnici e dell’ufficio Provveditorato.

«Si tratta di un’operazione che va di pari passo alla rottamazione di veicoli datati che hanno un alto chilometraggio. I nuovi porter sono in grado di garantire una guida più sicura e allo stesso tempo efficiente – interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. Prosegue così la fase di ammodernamento del parco mezzi che abbiamo intrapreso da tempo a favore della tutela dell’ambiente, del risparmio e dell’efficientamento».

«L’acquisto dei nuovi tre mezzi conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella modernizzazione del parco veicoli – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. In questo contribuiamo a una mobilità più sicura e sostenibile. Inoltre la versatilità dei nuovi veicoli assicura maggiore affidabilità per quanto riguarda la sicurezza degli operatori e una maggiore efficienza in termini di operatività».