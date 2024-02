di Francesca Marsili

E’ morto a 50 anni Massimiliano Nunzi, una tragedia che ha sconvolto la città di Tolentino. A stroncare prematuramente la sua vita, probabilmente, un malore improvviso mentre era in casa.

Nunzi aveva 50 anni, padre di due figli, nell’agosto del 2010 era rimasto vittima di un incidente dopo essersi tuffato dagli scogli della spiaggia di Peschici, in Puglia, dove era in vacanza con la sua famiglia. Battè violentemente la testa riportando gravissime lesioni alla colonna vertebrale che gli compromisero l’uso delle gambe.

Per Massimiliano, costretto a vivere su una carrozzina, da quel drammatico giorno è stato un susseguirsi di interventi chirurgici, terapie intensive e riabilitazioni. Ma non si era mai dato per vinto. Ha lottato tenacemente con l’aiuto della famiglia, quando nel 2015 era riuscito anche a tornare a lavoro prestando la sua attività nell’agenzia funebre Corvatta, per la quale lavorava anche prima dell’ incidente. Nell’ultimo periodo aveva avuto delle complicazioni a livello di salute.

