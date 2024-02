Le Guide delle Marche propongono un tour per raccontare e scoprire luoghi e personaggi della storia e della cultura locali. Quest’anno il calendario di visite proposto dal gruppo “Guide delle Marche”, per la consueta giornata internazionale della guida del 21 febbraio, vede la visita guidata gratuita al palazzo Ricci “La forza e la bellezza. 10 ritratti di donne dei più grandi artisti del ‘900” e, a questo proposito, gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata che ha permesso l’iniziativa con un’apertura straordinaria del palazzo.

«Quella della guida turistica è una importante figura professionale – interviene l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi – che opera in un contesto dove la trasmissione, la valorizzazione e l’interpretazione del patrimonio sono fondamentali per far sì che visitatori e turisti vivano un’esperienza positiva e da ricordare. Inoltre, l’importanza delle attività delle guide turistiche nell’economia locale è evidente: promuovendo la cultura e la storia del territorio, attraggono flussi turistici che generano ricchezza per l’intera comunità».

Il tour avrà luogo il pomeriggio di domenica 25 febbraio alle 15.30 e si inserisce nel più ampio programma di eventi e iniziative nazionali e internazionali organizzati e offerti dalle guide turistiche professionali. La giornata internazionale della guida turistica è stata istituita dalla World Federation Tourist Guide Association nel 1990 e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche. La visita verrà condotta dalle guide turistiche abilitate della regione Marche con il patrocinio dal Comune di Macerata.

Maggiori informazioni e prenotazioni via WhatsApp possono essere richieste al numero di cellullare: 347/1760893