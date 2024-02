Presentazione maceratese per l’ultima opera editoriale del prof Francesco Adornato, già rettore di Unimc: l’appuntamento è per venerdì prossimo, con inizio alle 18, alla Bottega del Libro di corso della Repubblica al civico 7. A guidare l’incontro con l’autore sarà l’avvocato Giuseppe Bommarito.

“A un tiro di Schioppo” è una raccolta di racconti che dipingono i personaggi che hanno affiancato la prima vicenda umana di Adornato, la formazione in una città calabrese in quegli anni di particolare peso come Cittanova. Schioppo è una zona di Cittanova ma il libro – i racconti sono stati scritti dall’ex rettore di Unimc a partire dal 2008 per farne dono natalizio – è una finestra aperta sul mondo, il quartiere e i suoi personaggi diventano chiavi simboliche di un messaggio universale, capaci di aprire visioni sulle varie forme dell’arte, come testimoniato, in apertura e in chiusura di ogni racconto, di citazioni di artisti, poeti, musicisti, registi. Storie di Calabria, ma anche racconti senza muri geografici come testimoniano le citazioni, tra gli altri, di Corrado Alvaro e Emily Dickinson.

Come ha scritto Annarosa Macrì di Francesco Adornato: «Povero, meridionale intellettuale. Tutto era contro di lui, avrebbe detto Corrado Alvaro. E invece ce l’ha fatta». Da Schioppo a Macerata, è un altro tiro, un altro giro, un’altra finestra si spera aperta: finita la lunga esperienza a Unimc, Adornato è rimasto a vivere a Macerata.

(L. Pat.)