Anche quest’anno la Scuola popolare di filosofia intende onorare la memoria di Giordano Bruno con una lectio magistralis di Filippo Mignini, professore emerito di Storia della Filosofia all’Università di Macerata.

L’incontro che, ormai da anni, è diventato un appuntamento imprescindibile per i tanti estimatori del filosofo nolano, prende spunto dalle stesse parole di Bruno nella commedia satirica ” Il Candelaio” e ha come titolo: “Aggrandir l’animo, magnificar l’intelletto. Considerazioni sul mondo contemporaneo e sulle vie d’uscita indicate dal Filosofo”.

«La critica di Bruno, caustica, a volte feroce – spiegano gli organizzatori – è rivolta a un mondo che, allora come oggi, è dominato da “conformismo e pedanteria”, nel quale l’erudizione è fine a se stessa, ma a cui però possiamo imparare a contrapporre una più spregiudicata e vitale libertà di pensiero e un atto consapevole di conoscenza».

La conferenza si terrà nella sede del Dipartimento di Studi Umanistici, nell’Aula Omero Proietti, ex Aula A, in via Garibaldi 20, venerdì alle 17,30.