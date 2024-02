Nella cornice dell’auditorium di San Marco si è svolta sabato la presentazione del nuovo sito dedicato al turismo di Montecassiano: www.visitmontecassiano.it . Presenti all’incontro non solo associazioni del territorio ma anche alcuni proprietari di strutture ricettive. Il sindaco Leonardo Catena e la consigliera per il Turismo Fiorella Perugini hanno ricordato come in questi anni a Montecassiano il turismo sia cresciuto in maniera esponenziale.

«L’amministrazione ha curato la partecipazione alle svariate attività messe in campo dai vari marchi (Borghi più belli d’Italia, Bandiere Arancioni) a cui da anni il Comune ha aderito – si legge in una nota del Comune -. Al tempo stesso nuovi marchi si sono aggiunti in questi anni (Spighe Verdi). Nel corso dell’incontro è stata sottolineata la crescita ed il valore aggiunto di un Ufficio turistico che in questi anni ha coinvolto tanti ragazzi di Montecassiano e oramai da anni, da marzo ad ottobre, è a disposizione dei turisti nel dare informazioni ed organizzare visite guidate ai tanti monumenti del borgo medioevale. Le numerose associazioni del territorio e la Pro Loco sono state ringraziate per il valore aggiunto che danno in ogni occasione nell’organizzazione di eventi che rendono il programma ricco in tutto l’anno.

Un grande ringraziamento è andato anche a Letizia Dalmazi per la collaborazione alla preparazione del sito nella correzione dei testi e degli articoli del blog. Simone Moriconi e Lorenzo Appolloni, della società di Marketing “Antares”, che hanno realizzato il sito ne hanno spiegato la struttura, attraverso la navigazione: un carosello di immagini, di riprese dall’alto del borgo domina la home; da qui, attraverso il menu di navigazione si possono poi scegliere i contenuti delle varie pagine. Un sito ricco di informazioni su dove mangiare, dormire, informarsi sugli eventi che si svolgeranno in tutte le stagioni. Oltre alla parte dedicata poi alle info utili non poteva mancare quella relativa alla galleria con tante foto del paese ma anche i video realizzati in questi anni per raccontare Montecassiano.

Una parte importante e decisamente interessante è anche quella esperienziale. Dalla collaborazione tra l’Amministrazione e svariate attività del territorio sono state create delle proposte diverse che il turista potrà scegliere per vivere, a richiesta, un’esperienza diversa del borgo, fatta non solo di immersione nella storia, cultura e arte, ma con la possibilità di conoscere le attività del territorio, immergersi nella natura, assaporando vino, degustando e conoscendo meglio la produzione dell’olio o imparando a raccogliere le erbe naturali necessarie alla preparazioni di cosmetici o di tisane; ma anche praticare esercizi di rilassamento e respirazione immersi nella natura del parco alle porte della parte storica del paese».

«Tutta questa parte esperienziale – ha sottolineato Simone Moriconi – è il frutto dell’importante lavoro svolto nelle lezioni finanziate con il progetto Anci “Itinerari in Comune. Giovani e territorio: ricerca e sperimentazione” che ha visto quasi venti persone poter partecipare a lezioni idi marketing del turismo e del territorio gratuitamente, confrontandosi ed imparando a creare e sviluppare una destinazione turistica. A dimostrazione di come queste lezioni non abbiano avuto solo un valore puramente teorico ma abbiano creato dei frutti che poi con il tempo potranno aiutare Montecassiano a crescere ancora di più turisticamente e far vivere al turista una esperienza piena, di vera conoscenza del territorio montecassianese e maceratese. Il nuovo sito web si inserisce proprio in questa attività, potendosi così finanziare con i fondi messi a disposizione dall’Anci».