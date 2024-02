Avvio degli appuntamenti di screening e prevenzione cardiovascolare nei circoli di Quartiere e nelle sedi di alcune associazioni maceratesi: ad annunciarlo è l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Macerata in collaborazione con Pu.A.S.S.E’, partenariato attivo fra Comune, Ircr Macerata e Apm. A partire da martedì 20 febbraio, un’infermiera professionale sarà disponibile per la rilevazione gratuita dei parametri vitali e per la misurazione della glicemia e del colesterolo.

«La prevenzione delle malattie cardiovascolari gioca un ruolo fondamentale nella riduzione dell’incidenza e della mortalità – ha commentato la vice sindaco e assessora alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro -. I fattori di rischio modificabili, legati a comportamenti e stili di vita che possono essere a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa, possono essere gestiti attraverso misure preventive efficaci. Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale vuole sensibilizzare i cittadini a una corretta quanto importante prevenzione».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro del progetto “Attivi si Nasce”, promosso dal Comune di Macerata, Ats 15 e Ircr Macerata, mirato a promuovere la salute e il benessere dei cittadini offrendo alla comunità un’ampia gamma di servizi a supporto della terza e quarta età come servizi informativi, servizi socio-assistenziali e di supporto alla domiciliarità, politiche dell’agio e servizi residenziali atti a favorire la socializzazione delle persone anziane, contrastarne l’isolamento e migliorare il senso di appartenenza alla comunità.

Gli incontri si terranno in otto diverse occasioni, secondo il seguente calendario:

● 20 febbraio – Circolo Ricreativo Spazio Libero, via Volturno, 101 Macerata

● 7 marzo – Associazione Idea 88, Via Panfilo, 19 Macerata

● 14 marzo – Centro Sociale Aggregazione 93, via Ungaretti, 80 Macerata

● 4 aprile – Circolo Ricreativo La Quercia, Via Pace, 133 Macerata

● 18 aprile – CIF Centro Italiano Femminile, via Marche, 84 Macerata

● 9 maggio – Circolo ACLI S. M. delle Vergini, via G. Da Carpi, 2/B Macerata

● 15 maggio – Associazione Rete Viva, Parrocchia Santa Croce Macerata

● 21 maggio – Circolo Sacro Cuore, Via Ariani, 8 Macerata

Per informazioni è possibile recarsi all’Ircr Macerata, Sportello InformAnziani/InformAlzheimer, in piazza Mazzini, 36/38 o chiamare il numero 0733-263026.