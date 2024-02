di Mauro Giustozzi

La data c’è, il luogo quest’anno resta incerto. Sabato 8 giugno 2024 alle 20 è l’appuntamento che gli organizzatori danno per il Pellegrinaggio Macerata-Loreto che taglia il traguardo della 46esima edizione che si svolgerà in quella data e che segna un appuntamento di massa: come già accaduto nel 2023, dopo il periodo pandemico, si torna all’antico per il pellegrinaggio più longevo d’Italia, con il punto interrogativo che riguarda dove si svolgerà il raduno dei pellegrini e la messa prevista prima dell’avvio del cammino.

Lo stadio Helvia Recina, infatti, palcoscenico da sempre del pellegrinaggio, sarà oggetto già da diversi mesi dei lavori di ristrutturazione da oltre 4 milioni di euro che il Comune ha assegnato all’impresa del patron della Maceratese Alberto Crocioni, per cui essendo un cantiere a tutti gli effetti diventa off limits. Anche perché si prevede, come ogni anno, la partecipazione di decine di migliaia di persone per questo evento che arriverà da ogni parte d’Italia e dall’estero. Ed allora l’ipotesi che si fa strada e che potrebbe essere anche quella più facilmente percorribile, è spostare dallo stadio al Centro fiere di Villa Potenza il raduno dei fedeli per la celebrazione della santa messa prima di mettersi zaino in spalla direzione Loreto. C’è poi da ricordare come nella stessa giornata si terrà anche il voto per le elezioni Europee e amministrative locali, il che costringerà le forze dell’ordine ad effettuare un lavoro supplementare per far fronte a tanti eventi concomitanti. In passato la marcia Macerata-Loreto ha visto radunarsi fino a 100mila persone.

Il Pellegrinaggio a piedi nasce nel 1978, anno dell’elezione di Giovanni Paolo II, per iniziativa di un giovane insegnante di religione di Macerata, don Giancarlo Vecerrica, che propose il pellegrinaggio come gesto di ringraziamento dei giovani studenti alla Madonna, al termine dell’anno scolastico.

Il tema di questa 46esima edizione svelato dagli organizzatori di Comunione e Liberazione è “Come è possibile questo?”. Nella nota il comitato promotore del pellegrinaggio ricorda come «l’anno scorso alcuni amici delle zone alluvionate dell’Emilia ci hanno detto siamo venuti al pellegrinaggio sfiduciati, ritorniamo a casa pieni di speranza. Qualche giorno prima del pellegrinaggio una signora che non conosciamo ci ha chiamato per dirci che ha scoperto di avere una malattia incurabile e prima ancora di trovare il coraggio di parlarne ai suoi familiari ci ha chiesto di pregare per lei nella notte.

Come è possibile questo? Da 46 anni riecheggia la stessa domanda di Maria davanti alla proposta dell’angelo: “Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”. Maria non dice: “è impossibile”, né risponde automaticamente: “sì”, ma pone la domanda più ragionevole: come è possibile questo? Restare davanti a questa domanda fa riecheggiare in noi quello che ogni anno accade davanti ai nostri occhi. L’esperienza di quella notte conferma l’iniziativa dell’angelo che di fronte alla domanda di Maria le dice: guarda tua cugina Elisabetta, cioè guarda un punto dove l’impossibile sta già accadendo».

Si attende poi, come accaduto negli ultimi dieci anni, la telefonata ai pellegrini per un saluto di Papa Francesco nel luogo che ospiterà il raduno dei fedeli. Come avvenuto nelle passate edizioni del pellegrinaggio lungo il percorso di 28 chilometri sarà recitato il rosario, si accenderanno le fiaccole colorate per illuminare i passi. Gli abitanti dei paesi lungo il tragitto come sempre accoglieranno i pellegrini davanti l’uscio di casa, o ai margini delle strade.