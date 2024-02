Torna il Carnevale alla Società Filarmonica di Macerata. Lo scorso sabato lo storico palazzo Bourbon Dal Monte ha aperto le porte alle atmosfere del circo vintage.

Una festa a tema quella che ha coinvolto oltre 150 tra soci e amici. La serata dopo un saluto del presidente Enrico Ruffini si è subito tinta delle atmosfere roboanti e colorate del circo vintage con le graditissime esibizioni, già dal momento dell’aperitivo nel foyer, di trampolieri, giocolieri e acrobati della Compagnia La Zandella – partner del Centrale Macerata. Inoltre, è stata allietata dalla band “Attenti a quei due” che hanno accompagnato cena e dopo cena con una serie di successi indimenticabili dagli anni ’70 ad oggi. Molto gradita è stata la presenza dei figli degli ex presidenti Emanuele Battistelli e Massimiliano Cacchiarelli e di Simonetta Torresi, appena nominata socia onoraria per aver scritto un libro sulla storia della Filarmonica.

Nel corso della cena si sono potuti vedere, seduti ai tavoli e poi in pista, mazziniani, maschere anni ’20, angeli e demoni, farfalle e regnanti. Tra i tanti ospiti presenti alla serata hanno partecipato l’assessora Oriana Piccioni e i consiglieri comunali Pierfrancesco Castiglioni e Giordano Ripa. Carnevale speciale, in una sala a loro dedicata, anche per i tanti bambini mascherati che sono stati intrattenuti dagli animatori della Balena Dispettosa. Come ogni anno, infine, è stato omaggiato “Re Carnevale” premiando le maschere più belle, originali e numerose: tra i vincitori Joker, il gruppo delle maschere anni ’20, le farfalle e angeli e demoni.